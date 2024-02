2ème rencontre avec Mireille DUMAS journaliste documentariste Salle des fêtes Saint-Hilaire-Luc, samedi 1 juin 2024.

2ème rencontre avec Mireille DUMAS journaliste documentariste Salle des fêtes Saint-Hilaire-Luc Corrèze

Mireille DUMAS connue pour ses interviews télévisées de personnalités du monde du spectacle ou politique, a décidé de recontacter quelques personnes 30 ans après ses premiers enregistrements. Elle a produit des vidéos sur ces retrouvailles sur You Tube et le résultat est passionnant. Ces tranches de vie sont inattendues et les qualités humaines de Mireille Dumas ne se démentent pas.

Réservation obligatoire par SMS .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 18:00:00

fin : 2024-06-01

Salle des fêtes 4 Route du Vianom

Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mmpassemard@gmail.com

