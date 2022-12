2eme Rando-Trail Sympa de la Pleine Lune Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Catégories d’évènement: Dordogne

Jumilhac-le-Grand

2eme Rando-Trail Sympa de la Pleine Lune Jumilhac-le-Grand, 7 janvier 2023, Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand. 2eme Rando-Trail Sympa de la Pleine Lune Salle la Pépite Jumilhac-le-Grand Dordogne

2023-01-07 18:00:00 – 2023-01-07 00:00:00 Jumilhac-le-Grand

Dordogne Jumilhac-le-Grand Une nuit de pleine lune, une rando à la frontale, un repas chaud à l’arrivée, ça vous tente? Nous oui et on fera la rando, peu importe la météo!

Pédestre : 8 km

Trail : 12 km

Ravitaillement mi-parcours : soupe à l’oignon

Arrivée : vin chaud offert et repas de saison (tartiflette, salade, salade de fruits frais, café)

Rando seule : 7 €

Rando/trail + repas : 12 € Une nuit de pleine lune, une rando à la frontale, un repas chaud à l’arrivée, ça vous tente? Nous oui et on fera la rando, peu importe la météo!

Pédestre : 8 km

Trail : 12 km +33 6 12 54 23 15 Jumirando jumirando

Jumilhac-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Jumilhac-le-Grand Autres Lieu Jumilhac-le-Grand Adresse Salle la Pépite Jumilhac-le-Grand Dordogne Ville Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand lieuville Jumilhac-le-Grand Departement Dordogne

Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jumilhac-le-grand-jumilhac-le-grand/

2eme Rando-Trail Sympa de la Pleine Lune Jumilhac-le-Grand 2023-01-07 was last modified: by 2eme Rando-Trail Sympa de la Pleine Lune Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand 7 janvier 2023 Dordogne Jumilhac-le-Grand Salle la Pépite Jumilhac-le-Grand Dordogne Jumilhac-le-Grand Dordogne

Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Dordogne