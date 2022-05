2ème rallye Niort Classic – Rallye de régularité VHR Niort, 21 mai 2022, Niort.

2ème rallye Niort Classic – Rallye de régularité VHR Niort

2022-05-21 – 2022-05-22

Niort Deux-Sèvres

L’ASA 79 organise les 21 et 22 mai 2022 la 2ème édition du Niort Classic Rallye de régularité historique VHR FFSA.

Le parcours se déroulera en Vendée et en Deux-Sèvres sur plus de 400 kms avec le traditionnel départ de la Place de la Brèche à Niort.

Le Rallye est toujours composé de deux étapes (samedi et dimanche) avec 18 zones de régularité.

Roadbook uniquement en fléché métré précis au mètre avec le chronométrage électronique de Blunik.

Après le traditionnel départ du samedi sur la place de la Brèche les concurrents découvriront le Marais Poitevin, la forêt de Mervent Vouvant, le bocage.

Le plan d’eau de Secondigny servira de cadre pour la pause du diner.

Le dimanche, la plaine Niortaise sera à l’honneur avec une arrivée à Epannes.

La remise des prix lors du repas de gala qui clôturera ces deux jours de pur bonheur automobile !

Source : sortiraniort.fr

L’ASA 79 organise les 21 et 22 mai 2022 la 2ème édition du Niort Classic Rallye de régularité historique VHR FFSA.

Le parcours se déroulera en Vendée et en Deux-Sèvres sur plus de 400 kms avec le traditionnel départ de la Place de la Brèche à Niort.

Le Rallye est toujours composé de deux étapes (samedi et dimanche) avec 18 zones de régularité.

Roadbook uniquement en fléché métré précis au mètre avec le chronométrage électronique de Blunik.

Après le traditionnel départ du samedi sur la place de la Brèche les concurrents découvriront le Marais Poitevin, la forêt de Mervent Vouvant, le bocage.

Le plan d’eau de Secondigny servira de cadre pour la pause du diner.

Le dimanche, la plaine Niortaise sera à l’honneur avec une arrivée à Epannes.

La remise des prix lors du repas de gala qui clôturera ces deux jours de pur bonheur automobile !

Source : sortiraniort.fr

L’ASA 79 organise les 21 et 22 mai 2022 la 2ème édition du Niort Classic Rallye de régularité historique VHR FFSA.

Le parcours se déroulera en Vendée et en Deux-Sèvres sur plus de 400 kms avec le traditionnel départ de la Place de la Brèche à Niort.

Le Rallye est toujours composé de deux étapes (samedi et dimanche) avec 18 zones de régularité.

Roadbook uniquement en fléché métré précis au mètre avec le chronométrage électronique de Blunik.

Après le traditionnel départ du samedi sur la place de la Brèche les concurrents découvriront le Marais Poitevin, la forêt de Mervent Vouvant, le bocage.

Le plan d’eau de Secondigny servira de cadre pour la pause du diner.

Le dimanche, la plaine Niortaise sera à l’honneur avec une arrivée à Epannes.

La remise des prix lors du repas de gala qui clôturera ces deux jours de pur bonheur automobile !

Source : sortiraniort.fr

Niort Classic – Rallye de régularité VHR

Niort

dernière mise à jour : 2022-03-31 par