2ème rallye du jumelage Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

2ème rallye du jumelage Le Touquet-Paris-Plage, 19 juin 2022, Le Touquet-Paris-Plage. 2ème rallye du jumelage Place du centenaire Le Touquet-Paris-Plage

2022-06-19 – 2022-06-19

Place du centenaire Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage Dimanche 19 juin 2022 Balade cartographique pour voitures anciennes ou d’exception.

Circuit au départ de la place du Centenaire (Le Touquet) vers la ville de Rixensart (Belgique)

Entre 11h et 12h. patrickgonet2@gmail.com +33 7 88 84 24 54 Dimanche 19 juin 2022 Balade cartographique pour voitures anciennes ou d’exception.

Circuit au départ de la place du Centenaire (Le Touquet) vers la ville de Rixensart (Belgique)

Entre 11h et 12h. Place du centenaire Le Touquet-Paris-Plage

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage Autres Lieu Le Touquet-Paris-Plage Adresse Place du centenaire Ville Le Touquet-Paris-Plage lieuville Place du centenaire Le Touquet-Paris-Plage

Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-touquet-paris-plage/

2ème rallye du jumelage Le Touquet-Paris-Plage 2022-06-19 was last modified: by 2ème rallye du jumelage Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 19 juin 2022

Le Touquet-Paris-Plage