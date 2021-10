2eme prix Bernard Forette ILC France, 15 février 2022, Paris.

**ILC France et la Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG) s’associent pour proposer la 2e édition du Prix Bernard Forette. Cette année, le prix, d’une valeur de 5000€, récompensera une action menée dans le numérique.** **Thématique** La thématique retenue pour cette 2e édition est la « fracture numérique ». Le prix Bernard Forette a pour objectif de valoriser une action menée dans le domaine du numérique : • Accès à internet et public âgé • Téléphonie mobile et public âgé • Digitalisation des services publics • Intégration des personnes âgées dans les circuits numériques Exemples de travaux : actions de formations et ateliers numériques, achats d’équipements numériques, déploiement de hotlines, opérations événementielles, toutes actions d’accompagnement des personnes âgées, etc. **Montant du prix** Un prix de 5 000€. **Conditions de participation** L’appel à candidatures est ouvert à tout candidat francophone. **Dossier de candidature** Le dossier de candidature, rédigé en français, devra obligatoirement comporter les pièces suivantes : • Une présentation du candidat avec son curriculum vitae et la liste de ses travaux antérieurs • Une présentation du projet (2 à 4 pages) et un résumé d’environ 250 mots (sous format word ou pdf) **Engagements du candidat** En soumettant un dossier et s’il est lauréat, le candidat s’engage à respecter le présent règlement : • à être présent (ou représenté) lors de la remise du prix ; • à accepter les demandes de communication proposées par la ILC France et/ou la SFGG **Jury** Le jury est composé de 4 membres : • 2 membres du Comité d’orientation stratégique et scientifique d’ILC France • 2 membres du Conseil scientifique de la SFGG. Présidé par l’un des 2 membres d’ILC France, le jury est souverain et son choix ne peut faire l’objet de contestation. **Calendrier** • Dossier à adresser à : [[info@ilcfrance.org](mailto:info@ilcfrance.org)](mailto:info@ilcfrance.org) • **Date limite d’envoi des candidatures : mardi 15 février 2022** • Rendu des délibérations du jury : début mars 2022

