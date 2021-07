Le Vernet-Chaméane Le Vernet-Chaméane Le Vernet-Chaméane, Puy-de-Dôme 2ème petite marche de Goupil le Renard® Le Vernet-Chaméane Le Vernet-Chaméane Catégories d’évènement: Le Vernet-Chaméane

Le Vernet-Chaméane Puy-de-Dôme EUR Partez en randonnée pédestre nocturne à travers 2 circuits de 8 km et 12 km, un ravitaillement léger sera prévu à mi-parcours. Prévoir si nécessaire vos gobelet (et pique-nique si vous le souhaitez), lampe de poche et tenue adéquat de randonnée. adplevo@orange.fr https://www.vttauvergne.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Lieu Le Vernet-Chaméane Adresse départ aire de camping car La Vernet Chaméane Ville Le Vernet-Chaméane