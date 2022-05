2EME NUIT DU FITNESS Le Portel Le Portel Catégorie d’évènement: Le Portel

2EME NUIT DU FITNESS Le Portel, 4 juin 2022, Le Portel. 2EME NUIT DU FITNESS Le Chaudron

Rue Charles Lamarre Le Portel

2022-06-04 – 2022-06-04

Le Chaudron

Rue Charles Lamarre Le Portel Pas-de-Calais Le Portel STRONG /AERODANCE /ZUMBA /SHAPE HIIT /STEP

1 cours 6€ / Nuit complète 18€ (prévente)

1 cours 8€ / Nuit complète 22€ (sur place) Présence de masseurs – IFMK de Berck

