Le comité des fêtes de Solliès-Ville vous invite à son 2éme marché de noël place Jean Aicard les 4 et 5 décembre 2021 Samedi de 14h à 19h30 Dimanche de 10h à 17h Stands artisans créateurs Contes et chants de Noël Animations Maison du Père Noël Buvette vin chaud / chocolat contacts : Contact : 06.64.00.78.31 Artisans / Créateurs Solliès-Ville Solliès-Ville Solliès-Ville Var

