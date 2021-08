2EME MARCHE COUVERT NOCTURNE DE BITCHE Bitche, 20 août 2021, Bitche.

Bitche 57230

0 EUR

Deuxième marché couvert nocturne à Bitche. Près de 40 exposants vous attendent et vous proposent de produits du terroir divers et variés, frais et de saison ainsi que des objets issus du savoir-faire et de l’artisanat local. Restauration et buvette assurées par les producteurs locaux eux-mêmes. Animation assurée dès 19h30 par le groupe Let’s work to farm. Le centre équestre militaire de Bitche propose des baptêmes poney pour les petits. Evènement soumis au pass sanitaire. Entrée gratuite.

mairie@ville-bitche.fr +33 3 87 96 00 13 http://www.ville-bitche.fr/

Ville de Bitche

