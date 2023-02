2ÈME MANCHE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RAMES TRADITIONNELLES, 2 avril 2023, Valras-Plage .

2ÈME MANCHE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RAMES TRADITIONNELLES

Valras-Plage Herault

2023-04-02 – 2023-04-02

Valras-Plage

Herault

Venez encourager les rameurs au cours de cette 2ème manche du championnat de France de rames traditionnelles sur l’Orb.

Six catégories vont concourir : hommes, femmes, mixtes (équipes de moins de 50 ans), tamalous hommes, tamalous mixtes et les tamalettes (équipes de vétérans de plus 50 ans).

Les équipes, chacune composée de six rameurs et d’un barreur, s’affronteront sur un parcours total de 300m…

Un spectacle magnifique en perspective !

+33 6 81 70 13 16

Valras-Plage

