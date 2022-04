2ème loto des Sapeurs-pompiers Frévent, 24 avril 2022, Frévent.

2ème loto des Sapeurs-pompiers Salle du casino Frévent

–

Salle du casino Frévent Pas-de-Calais

Frévent Venez nombreuses et nombreux au 2ème LOTO des sapeurs-pompiers de Frévent !

A gagner, plus de 2500 lots en 7 séries !

Buvette et restauration sur place.

communication@villedefrevent.fr +33 3 21 03 60 21 https://www.villedefrevent.com/

Salle du casino Frévent

