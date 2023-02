2ème Journée Interdépartementale Juniors, Séniors et Masters Stade Aquatique Bellerive-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

2ème Journée Interdépartementale Juniors, Séniors et Masters 2 rue des Chabannes basses Stade Aquatique Bellerive-sur-Allier

2023-03-26 09:30:00 09:30:00 – 2023-03-26 18:00:00 18:00:00

Allier Compétition ouverte à toutes les nageuses et nageurs des catégories juniors et +.

♀ : 2009 et avant

♂ : 2008 et avant

ainsi qu’à la catégorie Masters : + de 25 ans.

Il s'agit de la 2ème journée après celle du 22 janvier programmée au Stade Aquatique tlefaure@sfr.fr https://alliernatation.fr/

