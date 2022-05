2ème Journée de l’autonomie L’Écrin, 30 mai 2022, Talant.

2ème Journée de l’autonomie

L’Écrin, le lundi 30 mai à 08:30

**Ehpad de demain : aspects architecturaux, organisationnels, écoresponsables… »** Cette 2ème journée de l’autonomie organisée par la Mutualité Française Bourguignonne nous interrogera sur un nouveau modèle de structure d’hébergement et d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie : _**Comment créer des établissements où l’on se sent chez soi ? Comment imaginer des lieux de vie où l’on a envie de vieillir ?**_ Elle aura pour objectif de réfléchir à la transformation progressive de nos Ehpad au plus près des aspirations des habitants, en prenant en compte toutes les composantes qui entourent la personne : identité, parcours de vie, architecture, organisation, éco-responsabilité, ouverture sur l’extérieur … Pour éclairer et alimenter nos échanges, un comité de réflexion composé de collaborateurs de tous corps de métiers à la Mutualité Française Bourguignonne a travaillé à la construction d’un référentiel pour la transformation et la construction de nos Ehpad de demain. Le fruit de leurs travaux vous sera restitué lors de cette journée. **Intervenants :** * Fany CERESE, Docteur en architecture, associée Atelier AA – Architecture Humaine * Kévin CHARRAS, Docteur en psychologie environnementale, Directeur Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité, CHU de Rennes. * Fabrice GZIL, Professeur de l’EHESP (éthique & démocratie en santé), Directeur adjoint Espace éthique IdF, Membre du Comité Consultatif National d’Ethique * Florence MATHIEU, fondatrice d’Aïna (start-up dont l’objectif est de réinventer le quotidien des aînés), diplômée de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. * Olivier TOMA, fondateur de l’agence Primum Non Nocere, Cofondateur et porte-parole de l’association Comité pour le développement durable en santé (C2DS) * Témoignages de collaborateurs de la MFB-SSAM ayant participé à la construction du référentiel. **Journée gratuite et ouverte à tous,** qui s’adresse en particulier à tous les métiers qui contribuent, de près comme de loin, au “bien vieillir”

L’Écrin Rond-Point de l’Europe 21240 Talant Talant Le Belvédère Côte-d’Or



