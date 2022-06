2ème forum des Sciences de Senlis Senlis, 25 juin 2022, Senlis.

2ème forum des Sciences de Senlis

Avenue du Général Leclerc Senlis Oise

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-25 13:00:00

Senlis

Oise

Senlis

Découvrir, rechercher, expérimenter, partager et agir ! Tout un programme

concentré en une journée et un lieu uniques. Un projet innovant, présenté

par les élèves de Ce2, Cm1 et Cm2 de la ville dans l’espace Saint-Pierre,

le samedi 25 juin de 10h à 13h.

Après une suspension pour cause de pandémie mondiale, le Forum Sciences revient pour sa deuxième édition. L’occasion pour les élèves des écoles de Senlis de présenter au public le travail d’une année.

À travers des projets allant de la programmation informatique à la présentation de la biodiversité, en passant par la lutte contre le changement climatique, ils feront la présentation de leurs apprentissages au travers de nombreux ateliers et démonstrations organisés par thèmes dans les allées de l’église Saint-Pierre. Venez les rencontrer et partager avec eux leur soif de découvertes.

Découvrir, rechercher, expérimenter, partager et agir ! Tout un programme

concentré en une journée et un lieu uniques. Un projet innovant, présenté

par les élèves de Ce2, Cm1 et Cm2 de la ville dans l’espace Saint-Pierre,

le samedi 25 juin de 10h à 13h.

Après une suspension pour cause de pandémie mondiale, le Forum Sciences revient pour sa deuxième édition. L’occasion pour les élèves des écoles de Senlis de présenter au public le travail d’une année.

À travers des projets allant de la programmation informatique à la présentation de la biodiversité, en passant par la lutte contre le changement climatique, ils feront la présentation de leurs apprentissages au travers de nombreux ateliers et démonstrations organisés par thèmes dans les allées de l’église Saint-Pierre. Venez les rencontrer et partager avec eux leur soif de découvertes.

https://www.ville-senlis.fr/Famille/Enfance/Forum-Sciences

Découvrir, rechercher, expérimenter, partager et agir ! Tout un programme

concentré en une journée et un lieu uniques. Un projet innovant, présenté

par les élèves de Ce2, Cm1 et Cm2 de la ville dans l’espace Saint-Pierre,

le samedi 25 juin de 10h à 13h.

Après une suspension pour cause de pandémie mondiale, le Forum Sciences revient pour sa deuxième édition. L’occasion pour les élèves des écoles de Senlis de présenter au public le travail d’une année.

À travers des projets allant de la programmation informatique à la présentation de la biodiversité, en passant par la lutte contre le changement climatique, ils feront la présentation de leurs apprentissages au travers de nombreux ateliers et démonstrations organisés par thèmes dans les allées de l’église Saint-Pierre. Venez les rencontrer et partager avec eux leur soif de découvertes.

Ville de Senlis

Senlis

dernière mise à jour : 2022-06-21 par