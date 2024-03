2ème fête des fleurs Abjat-sur-Bandiat, dimanche 26 mai 2024.

2ème fête des fleurs Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Journée Fleurs, Art, Artisanat et Terroir

Organisée par l’Association Abjat en Fleurs

Artistes, artisans et producteurs locaux notez bien cette date de manifestation autour du thème des fleurs, des plantes, qu’elles soient naturelles ou peintes, ou sculptées, ou gravées. Nous y associons également les produits dérivés, le miel, le bois, toute production locale et artisanale. L’art éphémère serait un plus dans ce projet qui se veut culturel et fédérateur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26

fin : 2024-05-26

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine abjatenfleurs@laposte.net

