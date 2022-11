2ème Fête de l’arbre Sennevières, 26 novembre 2022, Sennevières.

2ème Fête de l’arbre

Lieu-dit La Petite Bretignière Sennevières Indre-et-Loire

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 19:00:00

Au programme en accès libre et gratuit, une journée sur le thème de l’arbre et la biodiversité :

– 10h – 17h30 : marché de producteurs locaux travaillant autour de l’arbre et le végétal

– 16h30 : L’arbre source de bio-diversité, balade découverte sur la ferme avec Christophe Sotteau, Ingénieur agro-éco, expert en conseil en agroforesterie

– 18h : La forêt aujourd’hui et son devenir, intervention par Antoine de Roffignac, président du syndicat des forestiers privés de Touraine

– 18h30 : Arbre et biodiversité, échanges avec Mathieu Bouchu, enseignant référent biodiversité au Lycée Agricole de St Cyran et Simon Ladouce, designer en permaculture et formateur

– 20h : conclusion conviviale autour de planches et boissons locales

Marché de producteurs, nombreuses conférences sur le végétal et gourmandises en fin de journée.

