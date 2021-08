2ème Fête de la Culture La Ciotat, 4 septembre 2021, La Ciotat.

2ème Fête de la Culture 2021-09-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-04 23:00:00 23:00:00 Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 Avenue Jean Baptiste Long

La Ciotat Bouches-du-Rhône La Ciotat

A l’occasion de la deuxième édition de la Fête de la Culture, le Cercle des Boulomanes Ciotadens vous invite à participer aux nombreuses animations qui seront organisées tout au long de l’après-midi et en soirée.



Musiques du Monde :

Philippe Parazols & Françoise Feuillerat – duo jazz guitare / piano

Chantez avec le Cercle de la Renaissance – chansons françaises

Les Tenns Agés

Alexi Tcholakian & Marco Tosello – jazz piano / contrebasse

René Badache – chant yiddish

El Nino musique – rumba catalane

Amou’ Caché – soul & jazz



L’Atelier Libre des Enfants avec A. Paulina



Ateliers Images et Sons (tout public) :

Y. Dridi, F.Pescher, A.Gairoard



Performances :

6 h de fonte des glaces par Alternatiba

Sculpture en Live par J.C. Dimech



Poésie :

Voyance poétique et lectures de poèmes avec F. Ganga



Théâtre :

Interventions J. Sterenzy

Extrait de création, Mac Beth, avec I. Bougnou et B. Balthazar.

Lecture d’une œuvre en avant première par la Compagnie en Vie



Cinéma en Plein Air (à la tombée de la nuit) :

Ciné-concert, A.G. Blaché, P. Parazols

Restitution des ateliers

Documentaires de F. Cassenti et K. Al-Salami



Salon Expo-Vente : livres, photos, peintures, sculptures, céramiques



Débat : La culture à La Ciotat, pourquoi faire ? Les artistes témoignent



Concours de pétanque : 1 adulte / 1 enfant



Tombola



Vente aux enchères animée : oeuvres d’artistes ciotadens



Et bien d’autres surprises pour fêter la culture.



Tests sanitaires gratuits sur place.

Le Cercle des Boulomanes Ciotadens organise la deuxième édition de cet événement qui avait rencontré un vif succès l’an dernier. Les animations proposées seront éclectiques.

+33 4 42 08 26 30

