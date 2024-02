2ème Fête de la Batteuse Urciers, jeudi 15 août 2024.

2ème Fête de la Batteuse Urciers Indre

Mardi

L’association des vieilles mécaniques d’Urciers organise pour la deuxième édition une fête de la batteuse le 15 août à Urciers accompagnée d’un marché fermier et d’une messe.

Pour cette deuxième édition, vous pourrez découvrir, en plus du marché fermier, une exposition de matériels agricoles anciens et de voitures anciens, des défilés de tracteurs au cours de la journée. Une messe sera célébrée à 10h30 avec bénédiction des tracteurs. Battage à l’ancienne tout au long de la journée. Fabrication de cordes à l’ancienne. Repas champêtre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 09:00:00

fin : 2024-08-15 18:00:00

Urciers 36160 Indre Centre-Val de Loire vieillesmecaniques@orange.fr

L’événement 2ème Fête de la Batteuse Urciers a été mis à jour le 2024-02-07 par BERRY