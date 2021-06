2ème Festival Images Auxois Morvan à Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc, 19 juin 2021-19 juin 2021, Arnay-le-Duc.

Arnay-le-Duc 21230 Arnay-le-Duc

Expo-photos Nature d'une quinzaine de photographes et clubs-photo de Bourgogne Franche-Comté et d'ailleurs, organisée par l'association SEAM. Les artistes seront présents pour vous parler de leurs oeuvres : Animaux à plumes et à poils, paysages, nature à l'état sauvage…

s-podogorska@orange.fr

