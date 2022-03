2ÈME FESTIVAL DES PLANTES EN MONTAGNE NOIRE Fontiers-Cabardès Fontiers-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

2022-10-23 – 2022-10-23

Fontiers-Cabardès Aude Fontiers-Cabardès Fontiers-Cabardès organise son deuxième Festival des plantes avec une trentaine de pépiniéristes, des artisans, des animations diverses et de la restauration sur place. Merci de prévoir gamelles, couverts et gobelets afin de réduire les déchets. artsetpatrimoinesdefontiers@gmail.com +33 6 81 51 47 17 https://www.facebook.com/Arts-et-Patrimoines-%C3%A0-Fontiers-CAbard%C3%A8s-108305490952552 Fontiers-Cabardès

