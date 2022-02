2ème Festival Crest Cultures Urbaines Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Crest Drôme Crest Le festival Crest Cultures Urbaines revient en 2022 autour du Skate Kids 3, compétition de skate réservé aux catégorie jeunes, et des pratiques de la culture urbaine : création visuelles, slam, hip-hop, DJ…

Partenariat avec le Crest Skateboard Club

