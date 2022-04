2ème festival : ça carbure à Fouesnant Fouesnant, 21 mai 2022, Fouesnant.

2ème festival : ça carbure à Fouesnant Fouesnant

2022-05-21 – 2022-05-22

Fouesnant Finistère

Le succès de la première édition de « ça carbure à Fouesnant » nous amène à organiser une deuxième édition les 21 et 22 mai 2022. En 2018 la satisfaction de l’ensemble des participants ne doit pas cacher les imperfections de cette première organisation.

Nous avons revu de nombreux points qui donneront à l’édition 2022 encore plus de « peps » et, nous en sommes convaincus, satisferont exposants, participants et spectateurs.

Nous gardons le principe des trois sites à savoir :

– FOUESNANT CENTRE avec son village et ses animations, ses expos de clubs et de collectionneurs indépendants, ses expos d’écoles et d’associations

Dans la soirée, l’arrivée du rallye du samedi

Le dimanche soir, pour le final, la grande parade

– KERBADER avec des expos diverses : camions, tracteurs, caravanes, militaires

Il y aura également l’arrivée (avec en option, le repas des équipages) du rallye du dimanche matin

– BEG-MEIL verra le départ de 2 rallyes

Le samedi fin de matinée le regroupement des participants avec un départ à 14h00

Le dimanche matin dès 8h00 le regroupement des participants avec un départ à 10h00

Bien entendu autour de ces supports de nombreuses animations égayerons ces deux jours :

– Orchestres

– prévention routière

– Tours en autocars Etc…

amicalevieuxcarbus@gmail.com +33 6 77 52 14 99

Fouesnant

