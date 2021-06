Brionne Médiatheque Louise Michel Brionne, Eure 2ème Festival BD de Brionne Médiatheque Louise Michel Brionne Catégories d’évènement: Brionne

2ème édition, du 26 au 27 juin 2021 Lieu : Médiathèque Horaires : De 10h à 18h Organisation : association Varou / Ville de Brionne Prix d’entrée : Gratuit Édition précédente : le 15 juin 2019 24 Auteurs seront présents à cette édition (sous réserve de confirmation) BIGARD Claire, BORDERIE Michel, BRUCERO Bruno, CEKA, CLECH Jacky, CORDOBA Juan Maria, DALLA Séverine DJIAN , Jean-Blaise, DJONY, GOEPFERT Brice, JÉRONATON – TORTON Jean, LE SOURD Patrice, LEVIER Gwendoly, LIBESSART Laurent, LUGUY Philippe, MASSON Yannick, MICHAUD Jean-Marie, MINIAC Jean-François, NIKOPEK, PEHEL – LARBIER Philippe, PLISSON François, POMPETTI Vincent, ROMANUIK Frédérik, TAREK Vincent Pompetti et Tarek seront présents au 2éme Festival BD de Brionne Médiatheque Louise Michel Place Frémont des Essarts 27800 Brionne Brionne Eure

