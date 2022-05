2ème Exposition/Vente “A la croisée de la créativité” Salle Jeanne d’Arc Chateau-renard Catégorie d’évènement: CHATEAU RENARD

2ème édition de l’exposition/vente “A la croisée de la créativité” : broderies, cartonnage, encadrements, origamis modulaires, kirigamis, cartes 3d, quilling, rentissage de chaises, produits d’antan…. Entrée gratuite. 2ème Exposition/Vente “A la croisée de la créativité” Salle Jeanne d’Arc Salle Jeanne d’Arc, Chateau-renard Chateau-renard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T17:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T17:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T17:00:00

