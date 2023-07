LES MARDIS CONTÉS 2ème étage, accès possible par ascenseur Ancenis-Saint-Géréon, 25 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Par Estelle Rousseau, Compagnie Petite Feuille. Les mardis contés sont de petites histoires entrecoupées de chansons, comptines… Des histoires autour de la mer. Pour les enfants de 0 à 6 ans. Gratuit sur réservation..

2023-07-25

2ème étage, accès possible par ascenseur Château

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



By Estelle Rousseau, Compagnie Petite Feuille. Storytelling Tuesdays are short stories interspersed with songs, nursery rhymes… Stories about the sea. For children aged 0 to 6. Free on reservation.

Por Estelle Rousseau, Compagnie Petite Feuille. Los martes de cuentos son historias cortas intercaladas con canciones, rimas infantiles… Cuentos sobre el mar. Para niños de 0 a 6 años. Gratis previa reserva.

Von Estelle Rousseau, Compagnie Petite Feuille. Les mardis contés sind kleine Geschichten, die von Liedern und Reimen unterbrochen werden. Geschichten rund um das Meer. Für Kinder von 0 bis 6 Jahren. Kostenlos mit Reservierung.

