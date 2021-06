Sainte-Foy-de-Peyrolières Stade Haute-Garonne, Sainte-Foy-de-Peyrolières 2ème édition Saint Rock de Peyrolières Stade Sainte-Foy-de-Peyrolières Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Sainte-Foy-de-Peyrolières

2ème édition Saint Rock de Peyrolières Stade, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Sainte-Foy-de-Peyrolières. 2ème édition Saint Rock de Peyrolières

Stade, le samedi 10 juillet à 18:00

L’USSF Rugby organise au stade municipal la 2ème édition de Saint Rock de Peyrolières (Concert, bidega, snacks & bières). Au programme : Keymoon (reprises blues, reggae) Unstak (rock 90’s) Chick’n farmers (reprises rock-funk) Phoenix rising (reprises rock-métal)

Entrée gratuite

Concert, bidega, snacks & bières Stade Sainte-Foy de Peyrolières Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T18:00:00 2021-07-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Sainte-Foy-de-Peyrolières Étiquettes évènement : Autres Lieu Stade Adresse Sainte-Foy de Peyrolières Ville Sainte-Foy-de-Peyrolières lieuville Stade Sainte-Foy-de-Peyrolières