2022-04-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-13

Concours amateur, tout style de danse : solo, duo, groupe.
ecoledusoussol@gmail.com +33 4 92 31 51 80
EUR 5 5
Palais de Congrès 1 Place de la République Digne-les-Bains

