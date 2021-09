Château-Thierry Château-Thierry Aisne, Château-Thierry 2éme édition : Les Foulées Roses Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry

2éme édition : Les Foulées Roses Château-Thierry, 1 octobre 2021, Château-Thierry. 2éme édition : Les Foulées Roses 2021-10-01 19:30:00 – 2021-10-01

Château-Thierry Aisne Château-Thierry Aisne 5 5 5 En famille, entre collègues et amis, participez à votre rythme à cette manifestation organisée en partanariat avec l’Athletic Club de Château-Thierry et l’ANAT de l’Omois. Au programme : 5km de course ou de marche (non chronométrées). Ce que chaque participant doit apporter le jour de l’événement : Une tenue aux couleurs d’Octobre Rose

Son pass-sanitaire ou un test PCR (-72h) afin de retirer son dossard

Pour les mineurs, un responsable légal devra remplir une autorisation parentale lors du retrait du dossard. N’attendez plus pour vous inscrire en cliquant ici ! (Tarif : 5€) Il sera également possible de vous inscrire le jour de l’événement (à partir de 18h, au Palais des Sports) dans la limite des places disponibles. En famille, entre collègues et amis, participez à votre rythme à cette manifestation organisée en partanariat avec l’Athletic Club de Château-Thierry et l’ANAT de l’Omois. Au programme : 5km de course ou de marche (non chronométrées). Ce que chaque participant doit apporter le jour de l’événement : Une tenue aux couleurs d’Octobre Rose

Son pass-sanitaire ou un test PCR (-72h) afin de retirer son dossard

Pour les mineurs, un responsable légal devra remplir une autorisation parentale lors du retrait du dossard. N’attendez plus pour vous inscrire en cliquant ici ! (Tarif : 5€) Il sera également possible de vous inscrire le jour de l’événement (à partir de 18h, au Palais des Sports) dans la limite des places disponibles. En famille, entre collègues et amis, participez à votre rythme à cette manifestation organisée en partanariat avec l’Athletic Club de Château-Thierry et l’ANAT de l’Omois. Au programme : 5km de course ou de marche (non chronométrées). Ce que chaque participant doit apporter le jour de l’événement : Une tenue aux couleurs d’Octobre Rose

Son pass-sanitaire ou un test PCR (-72h) afin de retirer son dossard

Pour les mineurs, un responsable légal devra remplir une autorisation parentale lors du retrait du dossard. N’attendez plus pour vous inscrire en cliquant ici ! (Tarif : 5€) Il sera également possible de vous inscrire le jour de l’événement (à partir de 18h, au Palais des Sports) dans la limite des places disponibles. ville CHTH dernière mise à jour : 2021-09-19 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Château-Thierry Autres Lieu Château-Thierry Adresse Ville Château-Thierry lieuville 49.04386#3.39727