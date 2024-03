2ème édition Isno’Vert : fête du développement durable Centre Sportif du Cheval Rouge Isneauville, dimanche 7 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:00:00+02:00

Plusieurs animations sur place :

– Troc graines et plantes (amenez vos graines et vos plantations de jardin pour les échanger !)

– Animation «Inventons nos vies bas carbone»

Un atelier en famille pour préserver la planète. Donne ton avis et partage tes expériences. Sur inscription : contact@ortiellerie.fr Horaire : 15h30 – 17h00

– Ateliers : pour apprendre à faire son compost et à fabriquer son composteur

– Fabrique des bombes à graines

Horaire : 10h00 – 12h30

– Apprends à jardiner

– Découvre les bienfaits des mauvaises herbes

Horaire : 13h00 – 15h00

– Expositions : « le potager en permaculture, les bonnes associations de plantes, le paillage.

Centre Sportif du Cheval Rouge 1448 route de Neufchâtel 76230 Isneauville