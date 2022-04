2ème édition du Luz Ardiden Freeride Grust, 29 juillet 2022, Grust.

2ème édition du Luz Ardiden Freeride Station GRUST Grust

2022-07-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-31 20:00:00 20:00:00 Station GRUST

Grust Hautes-Pyrénées Grust

Un tracé inédit de 3800 mètres, entièrement refait en 2020, pente moyenne de 9% et quelques 12 virages en plein cœur du Pays Toy, vallée pyrénéenne authentique. Le parcours est sécurisé (bottes de pailles, protections, commissaire sur piste, route fermée et déviation avec autorisation) et les remontées assurées en bus.

Le Sud Landes Chips’n’Longskate, la commune de Grust et la station de Luz Ardiden sont heureux de vous présenter la deuxième édition du freeride de Luz Ardiden.

Les visiteurs, accompagnants, photographes et vidéastes sont accueillis avec grand plaisir !

a.delvaux@hotmail.fr +33 6 62 27 69 81

Station GRUST Grust

