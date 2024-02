2ème édition du forum logement du 12e Mairie du 12e arrondissement Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 09h00 à 15h00

.Tout public. gratuit

La Mairie du 12e organise la deuxième édition du forum logement le samedi 02 mars 2024 de 9h à 15h en salle des fêtes. Tables rondes, stands d’information, venez vous informer et découvrir les aides disponibles et les dispositifs existants, pour mieux connaître vos droits en matière de logement.

Programme

9h – 9h15 : Café d’accueil

Stands en accès libre – 9h à 15h

–Un stand commun pour les bailleurs sociaux– Agence Départementale d’Information sur le Logement de Paris(ADIL75)- Relais Information logement et Habitat de la Mairie du 12e pour des renseignements sur les demandes de logement– Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de Paris : Présentation des différents politiques de la ville : Encadrement des loyers, meublées touristiques…- CAF (Caisse d’allocations familiales) : Stand d’information sur les aides et dispositifs existants- Espace Parisien des solidarités : Présentation des aides aux logements, aides spécifiques de la ville de Paris- Soliha :association qui lutte en faveur d’un meilleur accès et maintien dans l’habitat des personnes défavorisées, fragiles et vulnérables.- Direction de la Santé Public

Conférences

9h15 – 10h15 : Préventions des impayés et des expulsions locatives

Intervenant·es– Agence Départementale d’Information sur le Logement de Paris(ADIL75)- RIVP

10h15 – 11h : Présentation de la nouvelle cotation

Intervenant·es– Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de Paris

11h – 12h : Eco-Rénovons Paris + : Tout savoir pour lancer un projet de rénovation énergétique dans sa copropriété

Toutes les infos iciIntervenant·es– Agence Parisienne pour le Climat- Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de Paris

12h – 13 h : Adapter son logement au handicap

Intervenant·es– SoliHa

13h – 14h : Lutter contre les punaises de lit

14h – 15h : Pouvoirs d’achats : Encadrement des loyers et assurance habitation

Intervenant·es-Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de Paris

Mairie du 12e arrondissement 130, avenue Daumesnil 75012

Contact : https://mairie12.paris.fr/pages/2eme-edition-du-forum-logement-samedi-02-mars-a-9h-26272

La Mairie du 12e