2ème édition du festival « L’Oreille du Perche » Verrières Verrières Verrières Catégories d’Évènement: Orne

Verrières

2ème édition du festival « L’Oreille du Perche » Verrières, 30 juillet 2023, Verrières Verrières. 2ème édition du festival « L’Oreille du Perche » Eglise Saint Ouen Place Saint-Ouen Verrières Orne Place Saint-Ouen Eglise Saint Ouen

2023-07-30 18:00:00 18:00:00 – 2023-07-30

Place Saint-Ouen Eglise Saint Ouen

Verrières

Orne Verrières Dans le cadre de la 2me édition du festival de musiques « L’Oreille du Perche » qui se déroulera du 28 au 30 juillet dans les églises du Perche, un concert devrait se dérouler en l’église Saint-Ouen de Verrières (à confirmer). Dans le cadre de la 2me édition du festival de musiques « L’Oreille du Perche » qui se déroulera du 28 au 30 juillet dans les églises du Perche, un concert devrait se dérouler en l’église Saint-Ouen de Verrières (à confirmer). OREILLE – ACCUEIL Place Saint-Ouen Eglise Saint Ouen Verrières

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Verrières Autres Lieu Verrières Adresse Verrières Orne Place Saint-Ouen Eglise Saint Ouen Ville Verrières Verrières lieuville Place Saint-Ouen Eglise Saint Ouen Verrières Departement Orne

Verrières Verrières Verrières Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verrieres-verrieres/

2ème édition du festival « L’Oreille du Perche » Verrières 2023-07-30 was last modified: by 2ème édition du festival « L’Oreille du Perche » Verrières Verrières 30 juillet 2023 Eglise Saint Ouen Place Saint-Ouen Verrières Orne Orne Verrières Verrières, Orne

Verrières Verrières Orne