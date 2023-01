2ème édition du Festival « Les Harmonies du Perche » Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’Évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

2ème édition du Festival « Les Harmonies du Perche » Rémalard en Perche, 12 août 2023, Rémalard en Perche . 2ème édition du Festival « Les Harmonies du Perche » Eglise Saint Germain d’Auxerre Rémalard Rue de la Bretonnière Rémalard en Perche Orne Rémalard Eglise Saint Germain d’Auxerre

2023-08-12 – 2023-08-15

Rémalard Eglise Saint Germain d’Auxerre

Rémalard en Perche

Orne Festival de musique classique qui se déroulera du 12 au 15 août dans les églises de Rémalard en Perche et Moutiers en Perche. Sept concerts de musique classique, en formation de musique de chambre, sont prévus ainsi que trois manifestations musicales gratuites dont deux pour sensibiliser et initier les enfants à la musique classique. Festival de musique classique qui se déroulera du 12 au 15 août dans les églises de Rémalard en Perche et Moutiers en Perche. Sept concerts de musique classique, en formation de musique de chambre, sont prévus ainsi que trois manifestations musicales gratuites dont deux pour sensibiliser et initier les enfants à la musique classique. lesharmonies.contact@gmail.com +33 7 83 75 87 47 https://lesharmonies-festival.com/ Rémalard Eglise Saint Germain d’Auxerre Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Rue de la Bretonnière Adresse Rémalard en Perche Orne Rémalard Eglise Saint Germain d'Auxerre Ville Rémalard en Perche lieuville Rémalard Eglise Saint Germain d'Auxerre Rémalard en Perche Departement Orne

Rémalard en Perche Rue de la Bretonnière Rémalard en Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remalard-en-perche/

2ème édition du Festival « Les Harmonies du Perche » Rémalard en Perche 2023-08-12 was last modified: by 2ème édition du Festival « Les Harmonies du Perche » Rémalard en Perche Rémalard en Perche Rue de la Bretonnière 12 août 2023 Eglise Saint Germain d'Auxerre Rémalard Rue de la Bretonnière Rémalard en Perche Orne Orne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche Orne