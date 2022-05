2ème édition du Festival des petits AS 2022

2ème édition du Festival des petits AS 2022, 25 juin 2022, . 2ème édition du Festival des petits AS 2022

2022-06-25 – 2022-06-26 Organisé par le club de football Olympique Saint-Quentinois, le festival des petits AS 2022 aura lieu le samedi 25 juin et dimanche 26 juin au stade Paul Debresie. osq@free.fr

