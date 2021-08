2ème édition du festival de BD de Carry-le-Rouet Place Jean-Jaurès, 18 septembre 2021, Carry-le-Rouet.

2ème édition du festival de BD de Carry-le-Rouet

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place Jean-Jaurès

La municipalité de Carry-le-Rouet, en partenariat avec l’association BD Côte Bleue, accueillera pour sa deuxième édition, le Festival de la bande dessinée le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021, sur le Port. En 2014, plus de 3500 bédéphiles s’étaient donné rendez-vous pour y rencontrer une trentaine d’auteur(es) de bandes dessinées. Une vraie réussite pour cette première, qui permet 6 ans plus tard, dans le cadre de l’année de la BD 2021, de renouveler son festival entièrement dédié à l’univers de cet art littéraire ainsi qu’à ses lectrices et lecteurs. Jean-Claude Denis, créateur de l’affiche et invité d’honneur de cette 2ème édition ne sera pas le seul talent à venir crayonner sur le Port de Carry : BALIQUE Nicolas, BALOUP Clément, BART, BENABID Layla, BIANCARELLI Franck, BOURAYOU Fathy, CABANES Max, CARTIER Eric, CAZENOVE Christophe, CHRISTOPHER, DELLA SCHIAVA Aurélie, DI MARTINO Richard, DOMAS, GUARINO Aurélie, ITA, JEANDET Denise, KARINKA, KID TOUSSAINT, LAMY Thierry, LOISEL, MADE Yann, Frank MARGERIN, PENET Régis, PTILUC, TORREGROSSA Rémi, ZUILI Didier. Cette 2ème édition sera l’occasion d’inviter différents acteurs et actrices de la création et de découvrir les nombreuses facettes qu’offre le 9ème art. Expositions, concours de dessins, exposants, ateliers de création, présentation inédite de fanzines et de magazines BD (Ecole de Condé), maison d’édition Alifbata…

Entrée libre et gratuite

Nouveau départ pour le 9ème art à Carry-le-Rouet !

Place Jean-Jaurès 13620 Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00