2ème édition du Conscious Festival du 30 septembre au 2 octobre au Ground Control

Paris

Du vendredi 30 septembre 2022 au dimanche 02 octobre 2022

vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 00h00

. gratuit

Le Conscious Festival est un événement festif et pédagogique sur la transition écologique. Pendant 3 jours, les participants sont sensibilisés à une approche plus collective, circulaire et consciente des modes de vie et de consommation. Anglé autour de la 'conscious economy', cette édition sera encore plus globale et ambitieuse pour apporter tous les codes d'un nouvel état d'esprit et de comportements plus vertueux. Au programme : – une journée Conscious bootcamp leader pour les entreprises avec un keynote d'introduction le vendredi géré par le bureau Ethiwork – un défilé de mode le vendredi soir avec Nouveau modèle – des workshops, concerts, animations, talks… un agenda festif et inspirant orchestré par La Mamie's – une marketplace de marques et d'entreprises engagées sourcées par Emy Venturini

The ground control
81 rue du charolais
75012 Paris

