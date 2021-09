Yaoundé Solomon Tandeng Muna Foundation Mfoundi, Yaoundé 2éme Edition du CDPME Meet-Up by GICAM Solomon Tandeng Muna Foundation Yaoundé Catégories d’évènement: Mfoundi

Le Centre de Développement de la PME (CDPME) du GICAM organise la 2ème édition du CDPME Meet-Up by GICAM. Pour cette édition, les échanges se feront entre les dirigeants d’entreprises et certaines Administrations publiques sur le développement des PME. Ces échanges auront lieu le Vendre’di 17 Septembre 2021 dès 18h à la Fondation MUNA à Yaoundé

Entrée sur inscriptiopn, moyennant une somme de 15 000 FCFA

Renforcer la compétitivité des PME en leur présentant les mécanismes et outils mis à leur disposition par le secteur public Solomon Tandeng Muna Foundation 724, 742 Rue De Narvik, Yaoundé Yaoundé Yaoundé I Mfoundi

