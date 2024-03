2ème édition des rencontres autour de l’attractivité des métiers du social – IUT de Paris – École Normale Sociale Cramif Paris, mercredi 7 février 2024.

2ème édition des rencontres autour de l’attractivité des métiers du social – IUT de Paris – École Normale Sociale Évènement organisé dans le cadre de la semaine des formations aux métiers de la santé et du lien social organisée par la Région Île-de-France. Mercredi 7 février, 13h30 Cramif Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T13:30:00+01:00 – 2024-02-07T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T13:30:00+01:00 – 2024-02-07T17:00:00+01:00

Le mercredi 7 février prochain les Écoles de Service Social de l’IUT de Paris – Rives de Seine et de la Cramif et l’École Normale Sociale (ENS) organisent une demi-journée consacrée à l’attractivité des métiers du social à destination des lycéens et lycéennes. Cet évènement se tiendra de 13h30 à 17h à la Cramif et s’articulera autour d’une projection d’un court-métrage tiré du festival du film social d’octobre 2023, suivie d’un débat et d’échanges avec le réalisateur et d’anciens étudiants des trois écoles organisatrices.

Cramif 17/19 avenue de Flandre, 75019 Paris Paris 75019 Quartier de la Villette Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://sondage.app.u-paris.fr/855481 »}]