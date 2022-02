2ème édition des Foulées Giennoises Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Gien Loiret Les Foulées Giennoises reviennent pour leur 2ème édition ! Au programme :

– Nouveaux parcours et lieux de départ (esplanade du Berry)

– Semi marathon

– 10km mesuré

– 5km mesuré

Gien

