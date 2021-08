Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques 2ème édition des Boucles Hendayaises – Eau libre Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

2ème édition des Boucles Hendayaises – Eau libre
2021-08-29
Plage Sokoburu Boulevard de la Mer
Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Organisée par le Club de Natation Hendayais. 2 boucles sont proposées : 1 000m et 2 000m. Courses ouvertes :

– aux nageuses nées en 2009 et avant.

– aux nageurs nés en 2008 et avant. L’inscription comprend :

– le bracelet électronique de chronométrage,

– le bonnet de la traversée obligatoire,

– le ravitaillement d’après-course,

Plage Sokoburu Boulevard de la Mer
Hendaye