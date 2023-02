2ème édition de la scène ouverte Boynes OT GRAND PITHIVERAIS Boynes Catégories d’Évènement: Boynes

Loiret

Loiret Boynes Pour cette année, le Tremplin New Talents devient cette année une scène ouverte.

Venez jouer, chanter et progresser sur la scène du Pôle.

Entrée gratuite.

