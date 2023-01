2ème édition de la Fête de la nature à Aumale Aumale, 23 mai 2023, Aumale Aumale.

2ème édition de la Fête de la nature à Aumale

Halle au Beurre Place des marchés Aumale Seine-Maritime

2023-05-23 – 2023-05-28

Place des marchés Halle au Beurre

Aumale

Seine-Maritime

Aumale

Le fête de la nature se déroulera du 24 au 29 mai 2023 avec un programme riche en animations !

Du 23 au 28 Mai, une exposition à la Halle au beurre donnera le point de départ de cette manifestation. Cette Halle au beurre servira de quartier général à notre organisation.

A partir de mercredi matin à 8h30 la Halle au beurre sera ouverte à tous les publics jusqu’au samedi soir vers 19h00 avec une coupure entre 12h00 et 14h00.

Parmi les activités, un concours photo est organisé par le syndicat d’initiative et le club photo-ciné-vidéo Aumale.

Vous disposez de tout le mois d’avril jusqu’au 14 mai pour réaliser vos photos. Le thème est le suivant : Faune – Flore – Biodiversité en vallée de la Bresle. Règlement du concours (en pièce jointe) par mail sur demande à : alain.brion@orange.fr ou yvond.martinef@orange.fr

Autres animations de la semaine spéciale « nature »

MERCREDI 24 :

– Après-midi pêche aux étangs en partenariat avec l’AAPPMA d’Aumale et la fédération de pêche – Ouvert aux enfants et gratuits

– Visite de l’exposition par le centre aéré et l’EHPAD d’Aumale

VENDREDI 26 :

– Marche nocturne : 21h00 départ du cimetière Sainte-Marguerite (rue des érables) – Retour vers 23h30

Prévoir lampe frontale et/ou de poche / Chaussures de marche / Vêtements selon météo

Animation gratuite et ouverte à tous

SAMEDI 27

– 11h00 : Remise des récompenses du concours photo.

– 14h30 : Sortie nature – 14h30 départ de la Halle au Beurre vers le bois de la vierge – retour vers 17h

Programme complet auprès de M. DECAYEUX Yvon : 06 29 02 92 72 / yvond.martinef@orange.fr

+33 6 29 02 92 72 https://fetedelanature.com/edition-2022

Place des marchés Halle au Beurre Aumale

