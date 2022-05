2ème édition de la cyclosportive l’Aindinoise Culoz Catégories d’évènement: Ain

Culoz

2ème édition de la cyclosportive l’Aindinoise, 16 juillet 2022, Culoz. 2ème édition de la cyclosportive l’Aindinoise Culoz

2022-07-16 – 2022-07-16

Culoz 01350 Défiez les pentes du Grand Colombier lors de la seconde édition de la cyclosportive : L’Aindinoise.

Cyclosportive ouverte à tous comprenant un parcours de 48 km et un parcours de 108 km. +33 4 74 32 31 30 Culoz

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Culoz Autres Lieu Culoz Adresse Ville Culoz lieuville Culoz Departement Ain

Culoz Culoz Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/culoz/

2ème édition de la cyclosportive l’Aindinoise 2022-07-16 was last modified: by 2ème édition de la cyclosportive l’Aindinoise Culoz 16 juillet 2022 Ain Culoz

Culoz Ain