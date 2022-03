2ème édition de la CHTI BRICK Complexe sportif Raymond Nowacki Salomé Catégories d’évènement: Nord

Salomé

2ème édition de la CHTI BRICK Complexe sportif Raymond Nowacki, 2 avril 2022, Salomé. 2ème édition de la CHTI BRICK

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Complexe sportif Raymond Nowacki

Ch’tilug avec l’APE vous donnent rendez-vous le 02 et 03 Avril 2022 à Salomé . Tous les univers sur plus de 800m², animations, snack, tombola, vente, etc.

Entrée 3 euros – Gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour sa 2ème édition, la chti brick s’étend sur plus de 800m² dédié aux différents univers de Lego Complexe sportif Raymond Nowacki Salomé Salomé Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Salomé Autres Lieu Complexe sportif Raymond Nowacki Adresse Salomé Ville Salomé lieuville Complexe sportif Raymond Nowacki Salomé Departement Nord

Complexe sportif Raymond Nowacki Salomé Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salome/

2ème édition de la CHTI BRICK Complexe sportif Raymond Nowacki 2022-04-02 was last modified: by 2ème édition de la CHTI BRICK Complexe sportif Raymond Nowacki Complexe sportif Raymond Nowacki 2 avril 2022 Complexe sportif Raymond Nowacki Salomé Salomé

Salomé Nord