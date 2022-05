2ème édition de Festival de L’ISLE Ô VOIX Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire Catégories d’évènement: Boulazac Isle Manoire

Boulazac Isle Manoire Dordogne Boulazac Isle Manoire Du 27 au 29 mai 2ème édition du FESTIVAL de l'ISLE Ô VOIX ! Un seul concert payant, avec la venue exceptionnelle du groupe de rock Celtique LES HUMEURS CEREBRALES , en venant les voir, vous passerez un superbe moment, mais vous ferez en plus une belle action, puisque le bénéfice de ce concert, sera reversé à l'association Vaincre La Mucoviscidose ! nLes places sont à réserver maintenant en appelant le secrétariat des Amis de Barnabé au 07.82.45.19.53 n- Le samedi soir 28 mai, ce sera 8 chorales, 200 choristes, des Périgourdins, des Béarnais et même une chorale Bretonne qui viendront vous charmer, le temps d'une soirée, dans la verdure du nouveau Parc Urbain (anciennes serres Préguimbeau, cité Bel-Air), un concert géant ! (entrée gratuite). nSamedi 28 mai – 10h – 12h30 Les marchés en chantant Périgueux nDimanche 29 mai – 11h Abbaye de Chancelade. Messe accompagnée par les chorales

+33 7 82 45 19 53

Les Amis de Barnabé

Boulazac Isle Manoire

