2ème édition « Bouéculot »

Haute-Saône EUR 32 32 De 17h à 19h à la salle des fêtes : Vente et dégustation « Bouéculot ». Vente et dégustation vins du Vignoble Guillaume.

À 20h : repas du terroir et soirée dansante sur réservation. Tombola.

Réservation avant le 16 mars par mail : lallemand.jean-francois@wanadoo.fr, ou 06 70 91 95 60.

Le Bouéculot est une ancienne spécialité locale oubliée, préparée autrefois dans les fermes de Fougerolles, Val d’Ajol, et du Girmont Val d’Ajol. C’est une saucisse fumée, aromatisée au Kirsch. lallemand.jean-francois@wanadoo.fr https://cerise-fougerolles.org/ Fougerolles-Saint-Valbert

