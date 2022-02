2ème édition Bagnoles Normandie Trail Bagnoles de l’Orne Normandie, 23 septembre 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

2ème édition Bagnoles Normandie Trail Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-09-23 – 2022-09-25

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Départs et arrivées : devant le Château Hôtel de Ville.

Imaginez-vous, en plein effort, dans la fraîcheur automnale, au cœur de la magnifique forêt des Andaines. Poussés par l’énergie de ses grands arbres remarquables, parcourez les chemins de la 2ème édition du Bagnoles Normandie Trail.

Du château de Bagnoles à la Tour de Bonvouloir, des Gorges de Villiers à l’Ermitage, du Prieuré Saint-Ortaire au Château de Couterne, imprégnez-vous des mythes et légendes des créatures fantastiques lors des épreuves organisées par Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Vendredi 23 septembre :

• Ultra Trail – 100 km – 4 pts ITRA

Départ : 22h

Quoi de mieux qu’une virée nocturne pour devenir une légende parmi les légendes de la forêt des Andaines ? Dans le calme et la fraîcheur des arbres remarquables, vous vibrerez par les bruits et les odeurs de la forêt. Du château de Bagnoles, cette course vous mènera aux principaux sites touristiques du massif : le lit de la Gione, la belle tour de Bonvouloir, les minières, les gorges de Villiers, le château de Couterne et de charmants petits villages …

Samedi 24 septembre :

• Marche Nordique chronométrée – 42 km

Départ : 7h

Au départ du château, découvrez la forêt autour de Bagnoles de l’Orne. Le calme de la forêt, le paisible étang de la Brisette, le rocher Broutin, l’immense Hippolyte, en passant par le château de Couterne, élancez-vous sur un maratrail mêlant culture et nature.

• Semi-Maratrail – 21 km – 1 pt ITRA

Départ : 8h30

Prenez-en plein les yeux en parcourant les principaux points d’intérêts de Bagnoles de l’Orne et de ses alentours, comme le rocher Broutin, le chêne Hyppolite, Saint Ortaire, le château de Couterne, … tout cela dans le calme de la magnifique forêt d’Andaine.

• Maratrail – 42 km – 2 pts ITRA

Départ : 8h45

Au départ du château, découvrez la forêt autour de Bagnoles de l’Orne. Le calme de la forêt, le paisible étang de la Brisette, le rocher Broutin, l’immense Hippolyte, en passant par le château de Couterne, élancez-vous sur un maratrail mêlant culture et nature.

• Marche Nordique chronométrée – 21 km

Départ : 9h

Prenez-en plein les yeux en parcourant les principaux points d’intérêts de Bagnoles de l’Orne et de ses alentours, comme le rocher Broutin, le chêne Hippolyte, Saint Ortaire, le château de Couterne, … tout cela dans le calme de la magnifique forêt d’Andaine.

Dimanche 25 septembre :

• Trail Découverte – 8 km

Départ : 9h30

Venez vous initier au trail avec cette course autour de Bagnoles de l’Orne. Au programme, les plus belles côtes des environs en passant par le lac, l’aérodrome, le parc des thermes, le roc au chien et les magnifiques arbres de l’arboretum pour une arrivée face au château.

• Marche Nordique / Randonnée – 12 km

Départ : 9h45

La randonnée – marche nordique s’adresse à tous les amateurs de marche de tout âge, soucieux de tranquillité, de convivialité et désireux de découvrir le patrimoine culturel et naturel local, sans esprit de compétition sur un parcours non chronométré en pleine nature. Au départ du Château de la Roche Bagnoles, en passant par le lac et la forêt des Andaines.

• Défi Kid – De 900 à 2400 m

Départ : à partir de 11h

Les enfants aussi ont droit à leur trail ! Les enfants sont les bienvenus pour participer au Bagnoles Normandie Trail ! A partir de 7 ans ils vont pouvoir s’initier au trail avec un parcours conçu spécifiquement pour eux dans le cadre magnifique du parc du Château de la Roche Bagnoles (de 900 à 2400 m).

– Ouverture des inscriptions en ligne le jeudi 14 avril 2022 à 8h00, sur ww.normandiecourseapied.com.

– Clôture des inscriptions le mardi 20 septembre à 18h00 dans la limite des places disponibles.

– Pass sanitaire obligatoire.

– Renseignement 02 33 37 85 66 ou bnt@bagnolesdelorne.com

Bagnoles de l’Orne Normandie

