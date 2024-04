2ÈME CRITERIUM GRUISSANAIS Gruissan, dimanche 9 juin 2024.

2ÈME CRITERIUM GRUISSANAIS Gruissan Aude

Vivez la passion du cyclisme à Gruissan le samedi 9 juin, lors du Critérium Gruissanais, l’événement cycliste qui attire coureurs et spectateurs dans l’un des plus beaux cadres du Languedoc. Que vous soyez un compétiteur aguerri ou un amateur de cyclisme, cette course offre une expérience inoubliable à travers les paysages époustouflants de Gruissan.

Le Critérium Gruissanais promet un parcours varié, alliant défis techniques et beauté naturelle, idéal pour mettre en valeur les talents de chaque cycliste. Entre plages dorées, vignobles verdoyants et sites historiques, Gruissan se transforme en un circuit exceptionnel, garantissant une course à la fois exigeante et visuellement spectaculaire.

Avec différentes catégories en lice, du novice à l’élite, cette journée est une célébration de tout ce que le cyclisme a à offrir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09

fin : 2024-06-09

Gruissan 11430 Aude Occitanie philippetirolien.vsn@orange.fr

