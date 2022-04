2ème course de Caisses à Savon – La Savonnette de Poilly Poilly-sur-Serein Poilly-sur-Serein Catégories d’évènement: Poilly-sur-Serein

Poilly-sur-Serein Yonne Poilly-sur-Serein À vos marques, prêts, partez !! Le Comité st Vincent relance sa prochaine édition de la Course de Caisses à Savon de Poilly le Dimanche 15 Mai 2022. Dossiers d’inscription à retourner avant le 29 avril. Spectacle gratuit, buvette et restauration sur place. savonnettedepoilly@gmail.com +33 3 86 75 90 29 https://www.facebook.com/saintvincentpoillysurserein2017 À vos marques, prêts, partez !! Le Comité st Vincent relance sa prochaine édition de la Course de Caisses à Savon de Poilly le Dimanche 15 Mai 2022. Dossiers d’inscription à retourner avant le 29 avril. Spectacle gratuit, buvette et restauration sur place. Poilly-sur-Serein

