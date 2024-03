2ème course de caisse à savon La Grande-Verrière, dimanche 5 mai 2024.

Bonjour,

Retrouvez notre 2ème descente de caisse à savon folklorique. Les dossiers d’inscription et règlement sont disponible sur simple demande par mail et à rendre avant le 21 avril .

Attention: toute inscription non accompagnée de la participation de 5 euros par casque ne sera pris en compte.

Nous nous limitons à 30 caisses à savon.

À vos postes à souder et au plaisir de vous recevoir!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

La Grande Verrière

La Grande-Verrière 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesessoreursdepoignees@gmail.com

